Polo Norte regista temperaturas mais altas do que no resto da Europa

O Polo Norte está, neste momento, com temperaturas muito acima do normal, cerca de 25ºC (45ºF) a mais. Uma estação meteorológica da Groenlândia chegou mesmo a registar um dia inteiro (24 horas) com temperaturas acima de zero graus Celsius, algo que está a indignar vários investigadores uma vez que nesta altura deviam estar cerca de -30ºC (-22ºF).

Em consequência dessas temperaturas, o Mar de Bering – uma extensão marítima no extremos norte do Oceano Pacífico – está a registar os níveis mais baixos de gelo no mar, tendo as ondas sido vistas a bater na ponta ocidental do Alasca, numa altura em que a água devia estar totalmente congelada.

Tudo isto poderá afetar, muito em breve, de forma drástica, o clima em todo o mundo. Os cientistas acreditam que esta mudança vai afetar o mundo mais rapidamente do que se pensa.

Today's Bering Sea ice extent was lower than any value from Jan 15th to May 2nd during any of the previous 38 years; and the Feb 20th value was only half of the previous lowest Feb 20 value. #akwx @AlaskaWx @ZLabe pic.twitter.com/FPXThXkdUC