Rock in Rio 2018. Katy Perry confirmada para cabeça-de-cartaz

A cantora é a mais recente confirmação do festival do Parque da Bela Vista.

Katy Perry vai ser cabeça-de-cartaz no dia 30 de junho no festival Rock in Rio Lisboa. A cantora regressa a Portugal sete anos depois do último concerto que deu.

De acordo com a organização do festival, Katy Perry irá encerrar o palco principal do Rock in Rio Lisboa no dia 30 de junho, em que já estão anunciados ainda outros três artistas: Jessie J, Ivete Sangalo Hailee Steinfeld.

O festival Rock in Rio Lisboa decorre nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, no Parque da Bela Vista.