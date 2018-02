Morreu o coronel João Varela Gomes

O coronel João Varela Gomes, uma importante figura da luta contra ditadura de Salazar, morreu esta segunda-feira, aos 93 anos, em casa, avança a RTP.

Varela Gomes foi uma das figuras mais importantes do tempo da ditadura, na altura capitão e, esteve presente na operação de tomada do quartel do Regimento de Infantaria 3, em Beja, em 1962 - conhecido como "o golpe de Beja".

Além de toda a luta contra a ditadura, Varela Gomes foi ainda uma das figuras da Revolução dos Cravos e chegou a ser designado como "o primeiro capitão de Abril".