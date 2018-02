Mau tempo deixa várias regiões sob aviso laranja

Instituto Português do Mar e da Atmosfera deixa alerta

Há, pelo menos, três distritos sob aviso laranja - o segundo mais grave da escala – devido à queda de neve, como é o caso de Bragança, Guarda e Vila Real. A ilha da Madeira também está sob o mesmo aviso devido a chuva forte, vento e agitação marítima.

A possibilidade de queda de neve (acima dos 400 ou 600 metros) deixa os três distritos de Bragança e Vila Real sob aviso laranja entre as 18h desta terça-feira e as 06h horas de amanhã, quarta-feira, alerta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Guarda, o aviso laranja mantém-se durante o dia desta terça-feira, entre as 09 horas e as 15h.

Além disso, também em Setúbal, Beja e Faro se vai registar agitação marítima, com ondas que podem chegar aos 6,5 metros de altura, estando estes três distritos sob aviso laranja a partir das 18h de amanhã e as 21h de quinta-feira.

No arquipélago da Madeira, o IPMA colocou sob aviso laranja mais a costa norte, sul e também regiões montanhosas devido a "períodos de chuva, por vezes forte", com "condições favoráveis à ocorrência de trovoada".