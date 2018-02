Reino Unido. Ópera de Londres evacuada devido a ameaça de bomba

O edifício da Ópera de Londres, mesmo no centro da cidade, assim como todos os edifícios adjacentes, foram evacuados ao início desta manhã, devido a suspeitas de uma bomba local.

Entretanto a situação já foi resolvida, de acordo com uma publicação da Royal Opera House, feita através do Twitter.

The Royal Opera House was evacuated this morning along with other businesses in the area. The situation is now resolved with staff and artists returning safely to the building. — Royal Opera House (@RoyalOperaHouse) February 27, 2018

As autoridades deslocaram-se de imediato ao local, com equipas de cães pisteiros, para averiguar a situação.

Apesar de a situação já estar resolvida, a confusão instalada em Convent Garden é notável, numa altura em que a cidade de Londres se encontra com temperaturas negativas, assim como a maior parte do resto da Europa.

O trânsito nesta zona da cidade esteve cortado durante algum tempo.

Apparent bomb scare in covent garden most buildings evacuated! pic.twitter.com/BaIeoxSEu2 — Stephanie Piercey (@StephPiercey) February 27, 2018





Evac at work- Covent Garden... been led very far away! pic.twitter.com/DROUunNJBH — Mrs Eastwood (@embobskie) February 27, 2018





Sniffer dogs are back and the security team are going back in - are we going to see an end to this evacuation? #CoventGarden #RoyalOperaHouse pic.twitter.com/DEFEP7ORuS — Dominic Daly (@SirDalyEsports) February 27, 2018