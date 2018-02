Lucros da Corticeira Amorim caem 29% para 73 milhões

Os lucros da Corticeira Amorim caíram 29% para os 73 milhões de euros em 2017, revelou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

As vendas superaram, pela primeira vez, os 700 milhões euros, um crescimento de 9,4% face ao período homólogo de 2016. "Este crescimento foi, em parte, influenciado pela integração das subsidiárias adquiridas em 2017, em especial o Grupo Bourrassé (Bourrassé), cuja atividade passou a ser consolidada a partir de 1 de julho de 2017. De realçar que, mesmo excluindo o efeito da variação de perímetro, as vendas cresceram 5,3%, em linha com a evolução verificada ao longo do ano", revela.

O aumento das vendas resultou essencialmente de um efeito volume, apesar do impacto cambial negativo de 1,8 milhões de euros (uma inversão do impacto cambial verificado nos primeiros nove meses do ano), que resulta essencialmente da evolução do USD.

Por unidade de negócios, a variação das vendas manteve a tendência dos primeiros nove meses do ano. A UN Rolhas, que consolidou a atividade das sociedades adquiridas (Bourrassé e Sodiliège), cresceu 12,8%. Considerando o mesmo perímetro de consolidação, o crescimento das vendas foi de 6,7%.

Nos Revestimentos registou-se um aumentou do ritmo do crescimento das vendas (+3,8%) em relação ao reportado a setembro. Já as vendas diminuíram 1,3%, ainda assim conseguindo limitar o ritmo de diminuição das vendas no último trimestre do ano.

O EBITDA teve uma variação positiva, acompanhando o aumento das vendas, tendo atingido os 133,6 M€. A melhoria da margem bruta compensou o incremento dos custos operacionais, resultante do aumento da produção.

O rácio EBITDA sobre as vendas foi de 19,0%, praticamente em linha com o mesmo período do ano anterior (19,1%). Considerando o mesmo perímetro do período homólogo, o EBITDA foi de 130,5 milhões e o rácio EBITDA/vendas atingiu os 19,3%. A Bourrassé, que tem o impacto mais relevante na variação de perímetro, conforme esperado, apresentou uma rentabilidade ainda inferior à da Corticeira Amorim.

O endividamento do Grupo atingiu os 92,8 milhões, um aumento explicado essencialmente pela aquisição da Bourrassé e, em menor escala, da Sodiliège, sendo o custo com as aquisições de aproximadamente 31 M€. De notar que a inclusão destas novas subsidiárias no perímetro de consolidação implicou também a integração nas contas consolidadas da dívida existente nestas empresas (no valor de 35,4 milhões). Apesar do aumento do endividamento, foi ainda possível registar uma melhoria da função financeira, decorrente de taxas de juro inferiores.

O conselho de administração deliberou propor à Assembleia Geral de Acionistas, a ter lugar em 13 de abril de 2018, a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 por ação.