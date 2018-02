Oops, ela cancelou outra vez. Björk não vem a Paredes de Coura

Em comunicado oficial do festival, é referido que “Björk foi forçada a fazer alterações à sua digressão de verão” e que, por esse motivo, o concerto de Paredes de Coura, marcado para 18 de agosto, “já não vai acontecer”. A organização promete anunciar um novo cabeça de cartaz "em breve".

Em 2012, a islandesa já cancelara o concerto no primeiro NOS Primavera Sound. Há dez anos que Björk não vem a Portugal, desde que abriu o Sudoeste em 2008.

O Vodafone Paredes de Coura decorre de 15 a 18 de agosto. Estão confirmados Skepta, Fleet Foxes, Big Thief, Curtis Harding e ...And You Will Knows Us By The Trail of Dead.