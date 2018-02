Osnabrück vai produzir T-Roc descapotável

A Volkswagen vai produzir a versão descapotável do T-Roc na Alemanha na fábrica de Osnabrück . Esta era uma das hipóteses tal como já tinha sido avançado pelo i, uma vez que, esta unidade estava a pruduzir apenas o modelo Tiguan antigo, que tem apenas como destino o mercado norte-americano.

Para receber este novo modelo, a marca alemã prepara-se para investir 80 milhões de euros. A ideia é produzir 20 mil unidades por ano a partir de 2020.

"A Volkswagen está a evoluir para uma marca de SUVs. O T-Roc já está a impor as regras no segmento de SUVs compactos. Com o descapotável inspirado no T-Roc, vamos ter um modelo altamente emocional nesta gama", revelou o presidente da Volkswagen, Herbert Diess, em comunicado.

"Podemos contar com a experiência de décadas em descapotáveis da equipa de Osnabrück. Esta fábrica tem agora perspectivas brilhantes para o futuro", salientou.

Inaugurada em 2009, esta fábrica tem 2300 trabalhadores e conta regularmente com o trabalho de portugueses destacados.