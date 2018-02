Tribunal arquiva uma das acusações contra Rúben Semedo

O Tribunal Superior de Justiça da Comunidade de Valência anunciou, esta terça-feira, em comunicado, o arquivamento do processo por delito de ameaças e maltrato contra Rúben Semedo.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, na mesma nota, o organismo de justiça refere que "as supostas vítimas apresentaram cartas escritas nas quais concedem o perdão ao jogador e renunciam a exercer ações penais e civis" contra o futebolista do Villarreal.

"Os prejudicados apresentaram duas cartas a conceder o perdão ao jogador do Villarreal e renunciaram a continuar com o procedimento judicial. O perdão das vítimas extingue a responsabilidade penal", lê-se no comunicado.

Recorde-se que, esta decisão surge apóa uma semana de o defesa português ter sido acusado de tentativa de homicídio, lesões, ameaças, sequestro, roubo e posse ilegal de armas.