Remax fecha 2017 com movimento de 3,3 mil milhões de euros

Com cerca de 60 mil transações efetuadas, a mediadora registou um aumento do seu volume de negócios na ordem dos 37%.

A RE/MAX encerrou o ano de 2017 com um total de volume de preços na ordem dos 3,3 mil milhões de euros, relativos às cerca de 60 mil transações, 76% das quais de compra e venda de imóveis. Este número representa um crescimento de 17% no volume total de transações e de 37% em volume de negócios.

!A confirmar o bom momento que a economia nacional atravessa e fruto de um maior acesso ao crédito, os clientes portugueses representaram 87% das transações da RE/MAX e 83% da faturação da rede. Os brasileiros investem cada vez mais em imobiliário em Portugal, sendo dessa nacionalidade os estrangeiros que mais negociaram com a consultora, destronando os franceses (líderes em 2016) e os chineses (líderes em 2015)", revela a mediadora, em comunicado.

Maior procura

Os dados revelam ainda que os apartamentos são a tipologia de imóvel preferida dos investidores em território nacional, ao representarem 63% das transações imobiliárias realizadas. As habitações de três e quatro assoalhadas, T2 e T3 respetivamente, lideram assim as escolhas de compradores e inquilinos nacionais, com 43% e 31% do total registado no período.

Já face a 2016, as moradias tendem a ganhar cada vez mais terreno, ao registarem um crescimento de 1,3 p.p. (pontos percentuais), assumindo no último ano, 20% das preferências dos investidores.

Lisboa, Sintra e Oeiras foram em 2017 os concelhos que registaram um maior volume de transações, seguidos de Cascais e Almada.

O crescimento bastante significativo do alojamento local, fruto do aumento do turismo em Portugal, com um total de 19.493 novos estabelecimentos licenciados, na sua grande maioria na região de Lisboa, é um dos fatores que em muito tem contribuído para impulsionar o volume de negócios e de transações RE/MAX em todo o país e, em particular na região da Grande Lisboa.

Também "a constante procura por investimentos em imóveis de luxo, localizados em zonas premium da cidade, com condições de comodidade acima da média e com vistas privilegiadas para o rio, para as principais artérias da capital ou mesmo para as zonas históricas, continuam a ser tendência para a RE/MAX, que este ano de 2017 viu a imobiliária

líder no segmento de luxo em Portugal - RE/MAX Collection - crescer significativamente em termos de transações e volume de negócios".