Síria. “Se esta realidade não nos choca e não nos incomoda então de que matéria somos feitos?”, escreve Catarina Furtado

A apresentadora partilhou uma publicação nas redes sociais e mostrou-se muito preocupada com o assunto, afirmando que este tema não pode nem deve ser ignorado por ninguém.

A propósito do cenário de guerra a que a Síria tem vindo a assistir nos últimos anos, Catarina Furtado fez um género de apelo a todas as pessoas, através de uma publicação na sua página do Instagram.

“Não há água nem comida, os hospitais e maternidades estão destruídos. A guerra não chegou à Síria ontem, nem há uma semana, nem há 1 ano, têm sido 6 anos de terror. Não podemos ignorar. Se esta realidade não nos choca e não nos incomoda então de que matéria somos feitos? Esta é uma chamada de emergência. Comecemos por nos manter informados e atentos ao que se passa. É o mundo que está em guerra, não é a Síria”, escreve a apresentadora.