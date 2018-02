COMO É POSSÍVEL matar uma menina de nove anos? O que pode levar um homem normal a matar uma criança, a tirar a vida a um ser humano tão vulnerável, sabendo ainda por cima a dor terrível, medonha, insuportável que isso provocará aos seus familiares e sobretudo aos pais?

A tragédia, por acaso, aconteceu num país muito civilizado, a França, numa região pacífica, numa localidade com um nome bem acolhedor: Pont-de-Beauvoisin (à letra, Ponte de belo vizinho).

Numa cerimónia de casamento igual a muitas outras, a menina Maëlys Araújo desapareceu. Mas, ao contrário do que é habitual, surgiu logo um suspeito: um indivíduo na casa dos 30 anos, Nordahl Lelandais, presente na festa. A solução do crime parecia fácil.

ACONTECE que, durante seis meses, o suspeito negou insistentemente o crime. Interrogado várias vezes pela Polícia, admitiu ter estado no carro com a menina mas jurou nada ter que ver com o desaparecimento. E só depois de terem sido descobertos vestígios de sangue de Maëlis no porta bagagens do seu automóvel confessou tê-la assassinado.

O que se sabe, permite desde já várias observações.

A primeira é terrível: o que aconteceu aos pais de Maëlys pode acontecer a qualquer casal. Num casamento, as crianças andam à vontade. Normalmente até estão longe dos pais, a brincar umas com as outras, correndo, escondendo-se, ou envolvidas em jogos sob a orientação de um animador.

Assim, no caso de um rapto, só muito tempo depois os familiares darão nota do desaparecimento de uma criança. É horrível pensar nisto, mas é a verdade. A tragédia que se abateu sobre os pais de Maëlys Araújo é quase impossível evitar por quem leve uma criança a um casamento, um batizado ou uma festa semelhante.

MAS VOLTO à questão inicial: como pode um indivíduo matar uma menina daquela idade? Lelandais disse que a matou de forma «involuntária». Ora isso, em vez de suavizar os factos, agrava-os. Sugere que o homem fez uma maldade qualquer à criança da qual acabou por resultar a morte. Sugere uma cena de violência que terminou da pior forma - por exemplo, uma morte por sufocação para evitar que a menina gritasse enquanto ele lhe fazia uma patifaria qualquer. Neste quadro, não sei francamente o que seria pior - se uma morte voluntária ou involuntária. Uma morte ‘voluntária’ poderia ter provocado menos sofrimento à criança.

É quase certo que, neste crime, houve motivações sexuais. E esse facto também não deixa de provocar perplexidade. Numa sociedade em que a sexualidade é cada vez mais debatida, em que se condena o piropo e se denuncia o assédio, em que os comportamentos machistas são socialmente reprimidos, é estranho que os crimes sexuais estejam aparentemente a aumentar.

Há qualquer coisa na nossa sociedade que, neste aspeto, não está a funcionar. Ou melhor, que até está a funcionar ao contrário.

FINALMENTE, importa questionar a ação da Polícia. Como se disse, a Polícia levou seis meses a conseguir que o homem confessasse. E se não fosse a descoberta ‘milagrosa’ de sangue no carro do suspeito, este continuaria a negar o crime - e acabaria por sair em liberdade.

Ora aqui há algo de profundamente errado. Apesar dos fortíssimos indícios que apontavam no sentido de ser Nordahl o autor do crime, a Polícia não conseguiu durante seis meses arrancar-lhe uma confissão.

E esta situação não é virgem: há hoje um excesso de garantias que protegem os suspeitos de crimes graves e menos graves.

Não defendemos um regresso ao passado, em que as confissões eram arrancadas à pancada e às vezes eram falsas. Mas não podemos cair no extremo oposto, em que a Polícia fica de mãos atadas mesmo em casos em que todos os indícios apontam numa direção. Há que arranjar formas mais eficazes de inculpar os responsáveis.

ESTA MORTE causa terror pela idade e pela inocência da vítima. Pelo facto de poder acontecer com toda a facilidade a qualquer pessoa. E por existir a ideia de que o crime poderia ter ficado impune, só sendo descoberto por um acaso: por o indivíduo não ter limpo convenientemente o carro, deixando uma ‘micro nódoa’ por baixo de um tapete fixo da bagageira que permitiu incriminá-lo. Mas, tendo em vista esta situação, quantos outros crimes terão ficado sem castigo?