Lucros da Media Capital sobem 4% para 19,8 milhões em 2017

Os lucros da Media Capital subiram 4% para os 19,8 milhões de euros no ano passado, no mesmo ano em que foi anunciada a intenção de compra por parte da Altice em adquirir o grupo por 440 milhões de euros. Uma operação que está a ser alvo de investigação aprofundada por parte da Autoridade da Concorrência.

O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) desceu 3% para 40.077 milhões de euros em 2017. No entanto, a dona da TVI diz que “o esforço de redução de gastos de 5% permitiu alcançar uma margem de 24,2%, 0,4pp acima dos 23,9% verificados no ano anterior”.

Em relação à publicidade, os rendimentos consolidados registaram um recuo de 2% face ao ano anterior. "De destacar, contudo, que no último trimestre se verificou uma recuperação de 3%. Não obstante um entorno de mercado publicitário difícil, o segmento de televisão registou uma melhoria da margem EBITDA, de 23,6% para 24,2%".

No segmento da rádio, a publicidade aumentou e o EBITDA foi de 6,5 milhões de euros "atingindo uma margem recorde de 35,1%". "É de destacar o reforço das audiências, com uma quota média de 36,4% em 2017 vs 34,9% em 2016, suportado pela liderança da Rádio Comercial nas manhãs e pela continuada subida da m80".

No último trimestre do ano passado, o lucro da Media Capital foi de 10.097 milhões de euros, o que representa menos 2% que no quarto trimestre de 2016. O EBITDA caiu 8% para 17.332 milhões de euros.