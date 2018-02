Nuno Gomes revela que se “pegou” com Luisão num treino

O antigo avançado benfiquista Nuno Gomes falou da sua relação com Luisão e contou um episódio em particular dos primeiros tempos do atual capitão benfiquista no clube da Luz.

“Eu estava numa equipa e ele na outra, um contra o outro, e pegámo-nos no treino. Houve ali uma discussão entre nós”, contou Nuno Gomes ao site ao site Goal.

“Houve uma discussão mais forte e naquele treino não conversámos mais”, revelou. Mais tarde, “voltámos a falar um com o outro. A partir daí senti que existia uma ligação entre nós, e ele também sentiu. Somos duas pessoas de personalidade forte. Aliás, é isso que fez e faz dele um líder do Benfica”, referiu Nuno Gomes.