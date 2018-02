'São Jorge' lidera nomeações para os Prémios Sophia

Filme de Marco Martins está nomeado em 14 categorias para a edição de 2018 dos prémios da Academia Portuguesa de Cinema, que serão entregues a 25 de março no Casino Estoril.

“São Jorge”, de Marco Martins, é o filme com mais nomeações para os Sophia, os prémios anualmente atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema. Os nomeados para as várias categorias foram anunciados ao final da tarde desta terça-feira, numa conferência de imprensa na Cinemateca Portuguesa, em Lisboa.

Com um total de 14 nomeações, o filme com que Nuno Lopes venceu o prémio de melhor ator da secção Horizontes no Festival de Veneza em 2016, está indicado para os Sophia de melhor filme, melhor realizador, melhor argumento, melhor ator principal (Nuno Lopes), melhor atriz principal (Mariana Nunes), duas vezes para melhor ator secundário (José Raposo e Adriano Luz) e melhor atriz secundária (Beatriz Batarda), entre outros.

Nomeados para o Sophia de Melhor Filme estão ainda "A Fábrica de Nada", de Pedro Pinho, "Al Berto", de Vicente Alves do Ó, e "Fátima", de João Canijo. Ao prémio de Melhor Documentário concorrem "Ama San", de Cláudia Varejão, "Nos Interstícios da Realidade ou o Cinema de António de Macedo", de João Monteiro, "Treblinka", de Sérgio Tréfaut, e "Rosas de Ermera", de Luís Filipe Rocha.

"Coelho Mau", de Carlos Conceição, "Altas Cidades de Ossadas", de João Salaviza, "A Língua", de Adriana Martins da Silva, e "Antes que a noite venha - Falas de Antígona", de Joaquim Pavão, são os quatro nomeados para o Sophia de Melhor Curta-Metragem de Ficção. E para o prémio de Melhor Série, estão nomeadas "Madre Paula", "Vidago Palace", "A Criação" e "A Família Ventura".

Os nomeados nas várias categorias para os prémios que serão entregues a 25 de março no Casino Estoril foram anunciados por Margarida Vila-Nova e Miguel Nunes, protagonistas de “Cartas da Guerra”, de Ivo M. Ferreira, o grande vencedor da última edição dos prémios da Academia Portuguesa do Cinema, com um total de nove prémios.

A lista completa dos nomeados:

Melhor Filme

· São Jorge

· A Fábrica de Nada

· Al Berto

· Fátima

Melhor Realizador

· Marco Martins - São Jorge

· João Canijo - Fátima

· João Botelho - Peregrinação

· Pedro Pinho - A Fábrica de Nada

Melhor Atriz Principal

· Carla Galvão - A Fábrica de Nada

· Rita Blanco - Fátima

· Anabela Moreira - Fátima

· Mariana Nunes - São Jorge

Melhor Ator Principal

· Nuno Lopes - São Jorge

· Miguel Borges - Uma Vida à Espera

· Cláudio da Silva - Peregrinação

· José Pimentão - Al Berto

Melhor Atriz Secundária

· Isabel Abreu - Uma Vida à Espera

· Beatriz Batarda - São Jorge

· Catarina Wallenstein - Peregrinação

· Raquel Rocha Vieira - Al Berto

Melhor Ator Secundário

· Adriano Luz - São Jorge

· José Raposo - São Jorge

· João Villas-Boas - Al Berto

· Duarte Grilo - Al Berto

Melhor Documentário em Longa-Metragem

· Ama-San, de Cláudia Varejão

· Nos Interstícios da Realidade ou o Cinema de António de Macedo, de João Monteiro

· Treblinka, de Sérgio Tréfaut

· Rosas de Ermera, de Luís Filipe Rocha

Melhor Argumento Original

· Ricardo Adolfo e Marco Martins - São Jorge

· João Canijo - Fátima

· Vicente Alves do Ó - Al Berto

· Paulo Filipe Monteiro – Zeus

Melhor Banda Sonora Original

· Rodrigo Leão - 100 Metros

· Hugo Leitão, Nuno Malo, Rafael Toral - São Jorge

· Luís Bragança Gil e Daniel Bernardes - Peregrinação

· Rita Redshoes & The Legendary Tigerman - Ornamento e Crime

Melhor Canção Original

· Sementes do Impossível por Xutos e Pontapés - Índice Médio de Felicidade

· Fim - composição e interpretação Lúcia Moniz - Uma Vida à Espera

· VOODOO – composição de Rita Redshoes & The Legendary Tigerman e interpretação de Rita Redshoes - Ornamento e Crime

· Ribombar do Amor - Compositor e intérprete Jorge Prendas - Delírio Em Las Vedras

Melhor Fotografia

· Carlos Lopes - São Jorge

· Luís Branquinho - Peregrinação

· Rui Poças - Al Berto

· Leonor Teles - Verão Danado

Melhor Efeitos Especiais/Caraterização

· Nuno Esteves “Blue” - Peregrinação

· Sara Menitra - Zeus

· Alexandra Espinhal - A Ilha dos Cães

· João Rapaz - Verão Danado

Melhor Série

· Madre Paula

· Vidago Palace

· A Criação

· A Família Ventura

Melhor Direção Artística

· Joana Cardoso - Al Berto

· João Torres - Zeus

· Wayne dos Santos - São Jorge

· Bruno Caldeira - A Ilha dos Cães

Melhor Som

· Olivier Blanc, Hugo Leitão - São Jorge

· Francisco Veloso - Peregrinação

· Elsa Ferreira, Olivier Hespel, Gérard Rousseau - Fátima

· Pedro Melo, Elsa Ferreira e Branko Neskov - Al Berto

Melhor Guarda Roupa

· Joana Veloso - Peregrinação

· Joana Cardoso - Al Berto

· Sílvia Grabowski - Zeus

· Lucha D'Orey - O Divã de Estaline

Melhor Maquilhagem e Cabelos

· Abigail Machado e Mário Leal - Al Berto

· Rita Castro, Felipe Muiron - Peregrinação

· Djanira Cirilo da Cruz, Maria Almeida (Nani) - São Jorge

· Nuno Esteves "Blue" e Mizé Silvestre - O Divã de Estaline

Melhor Montagem

· Mariana Gaivão - São Jorge

· João Braz - Peregrinação

· Cláudia Oliveira, Edgar Feldman, Luísa Homem - A Fábrica de Nada

· Pedro Ribeiro, Pedro Marinho, Vasco Carvalho - Índice Médio de Felicidade

Melhor Argumento Adaptado

· Pedro Pinho, Luisa Homem, Leonor Noivo, Tiago Hespanha baseado na peça original “The Nothing Factory” de Judith Herzberg - A Fábrica de Nada

· João Botelho adaptado do livro de Fernão Mendes Pinto - Peregrinação

· David Machado e Tiago R. Santos - Índice Médio de Felicidade

· Jorge António, Paulo Leite e Virgílio Almeida baseado no livro "Os Senhores do Areal" de Henrique Abranches - A Ilha dos Cães

Melhor Documentário em Curta-Metragem

· António E Catarina de Cristina Hanes

· Reis Do Sertão de Pablo Antonio

· Où En Êtes-Vous, João Pedro Rodrigues? de João Pedro Rodrigues

· O Homem Eterno de Luís Costa

Melhor Curta-Metragem de Ficção

· Coelho Mau, de Carlos Conceição

· Altas Cidades De Ossadas, de João Salaviza

· A Língua, de Adriana Martins da Silva

· Antes que a noite venha – Falas de Antígona, de Joaquim Pavão

Curta-Metragem de Animação

· A Gruta De Darwin de Joana Toste

· Das Gavetas Nascem Sons de Vítor Hugo

· Água Mole de Laura Gonçalves e Alexandra Ramires (Xá)

· Tocadora de Joana Imaginário

Prémio Sophia Estudante

· Snooze de Dinis Leal Machado - ESMAD

· A Clarabóia de Alícia Moreira - IPCA

· Irís de Renato Arroyo e Francisco Ferreira - Universidade Lusófona

· Blondes Make the Best Victims de Rita Ventura – ESAD

Prémio Mérito e Excelência

· Ana Lorena

· Lauro António

· Artur Correia