O músico anunciou esta terça-feira, através das redes sociais, que decidiu desistir do Festival da Canção, concurso no qual era um dos favoritos à vitória.



Esta decisão surge depois de Piçarra ter sido atacado na Internet por muitos utilizadores de redes sociais que defendem que a canção com a qual participou no Festival era um plágio de um cântico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), comporta nos anos 70.