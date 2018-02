Laureus. Federer supera concorrência de Ronaldo

Este é o troféu que continua, ano após ano, a fugir a Cristiano Ronaldo. Desta feita, foi Roger Federer a vencer o prémio Laureus na categoria de melhor atleta masculino. Aos 36 anos, o lendário tenista suíço, que recentemente voltou a ocupar o primeiro lugar do ranking mundial da modalidade, bateu o astro português, mas também o arquirrival Rafael Nadal, Mo Farah, Chris Froome e Lewis Hamilton, naquela que foi a sua quinta conquista neste prémio.

Federer, aliás, ganhou ainda na categoria Regresso do Ano. Esta foi a quarta ocasião em que Ronaldo esteve nomeado: em 2009 e 2017 havia perdido para Usain Bolt; em 2014 foi suplantado pelo piloto alemão Sebastian Vettel e em 2015 perdeu para o tenista Novak Djokovic.

Não foi só de forma individual que o CR7 não festejou. Também o Real Madrid, que estava nomeado para melhor equipa do ano, viu a distinção fugir para a Mercedes AMG, campeã mundial de Fórmula 1. Isto, no mesmo dia em que os merengues, sem Ronaldo (poupado por Zinedine Zidane), saíram derrotados da visita ao terreno do Espanhol (1-0), correndo agora o risco de ser ultrapassados pelo Valência e assim cair para o quarto lugar na Liga espanhola.

Destaque ainda para Serena Williams, tenista norte-americana que venceu a categoria de melhor atleta feminina pela quarta vez, e ainda para Sergio García, golfista espanhol que, aos 38 anos, conquistou o prémio na categoria de... Revelação do Ano. Uma distinção, diga-se, que já havia recebido nos idos anos de 2000...

O atleta alternativo do ano foi Armel Le Cléac'h, esquiador francês, e o atleta paraolímpico do ano foi o suíço Marcel Hug (corridas em cadeiras de rodas). Justin James Watt, praticante de futebol americano, foi ainda eleito a personalidade mais inspiradora do ano no desporto, maioritariamente pelo seu trabalho em ações de caridade para com as vítimas do furacão Harvey, que arrasou a cidade de Houston.