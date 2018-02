RTP "compreende e respeita" decisão de Diogo Piçarra

A RTP emitiu esta noite um comunicado no qual diz que "compreende e respeita" a decisão do músico Diogo Piçarra, que anunciou esta terça-feira que desistiu do Festival da Canção.

“A RTP compreende e respeita a decisão do compositor e intérprete Diogo Piçarra de retirar “Canção do Fim” do Festival da Canção 2018. Independentemente dos argumentos e questões colocadas sobre o tema, a RTP não duvidou em momento nenhum da integridade do artista, cuja carreira já fala por si”, refere o comunicado da estação.

“No lugar da primeira classificada, “Canção do Fim”, estará o tema composto por Aline Frazão e interpretado por Susana Travassos, “Mensageira”, 8º lugar na segunda semifinal (de acordo com o regulamento). O tema “Mensageira” assume o número 760 100 802 (sorteado para Diogo Piçarra), com a contagem a iniciar-se do zero a partir de agora”, explica a RTP.

Recorde-se que Diogo Piçarra anunicou esta noite que desisitiu do Festival da Canção, depois de terem surgido várias acusações de plágio. Várias pessoas defendem que o músico copiou um cântico da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), composto nos anos 70.