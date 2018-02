EUA. Donald Trump já escolheu o homem que vai tentar reelegê-lo

O presidente norte-americano não perde tempo e pensa já nas eleições de 2020, nas quais vai tentar repetir a surpresa e vencer com os piores índices de popularidade e as políticas mais fraturantes de que há memória na história moderna dos Estados Unidos.

Donald Trump anunciou esta terça-feira que o diretor para a campanha de 2020 será Brad Parscale, o homem a quem muitos atribuem o sucesso da corrida em 2016, antigo funcionário da empresa de imobiliário do presidente e um guru das redes sociais.

“Se pensarmos no país como um palheiro, então o Facebook é o radar de agulhas”, afirmou Parscale ao “Washington Post”, numa entrevista do ano passado.

Mais prontamente, Parscale integrará também as equipas de campanha para as eleições intercalares de novembro. As eleições são um momento crítico para o presidente e o seu Partido Republicano, que mesmo num clima económico favorável e mapas eleitorais a seu favor sentirão dificuldades em manter maiorias nas duas câmaras do Congresso.

A Câmara dos Representantes é a que está mais em risco e se alguma coisa as eleições extraordinárias provaram é que os democratas podem contar com uma vaga de descontentes capaz de converter mesmo os estados mais conservadores em assentos liberais no Congresso, como aconteceu no Alabama. Sem maioria no Congresso, Trump ficará ainda mais isolado – a coordenação com o seu partido de adoção é difícil e nada bem-sucedida.

Olhando para a corrida presidencial, Trump leva uma vantagem financeira em relação ao seu futuro adversário. A máquina de juntar dinheiro não parou desde que venceu as últimas eleições e, de acordo com as contas do “Washington Post”, entraram neste ano 22 milhões de euros na conta, compensando a dívida de 2016.

“O Brad é um talento espetacular e foi crucial para o nosso sucesso em 2016”, disse esta terça um dos filhos do presidente, Eric Trump. “Tem toda a confiança da nossa família e é a pessoa perfeita para coordenar a campanha.”