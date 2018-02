Liga. Benfica paga quase 20 mil euros em multas

Mau comportamento dos adeptos em Paços de Ferreira é a justificação para a mão pesada do Conselho de Disciplina

O Benfica foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ao pagamento de quase 20 mil euros em multas devido ao mau comportamento dos seus adeptos durante o jogo da última jornada da Liga, perante o Paços de Ferreira. Segundo se pode ler no mapa de deliberações publicado pelo organismo, na origem das várias multas estão o arremesso de cadeiras e de outros objetos, ofensas ao guarda-redes da equipa da casa e a deflagração de engenhos pirotécnicos.

Ao todo, são quatro as alíneas com os valores discriminados: duas de 7650 euros, uma de 1148 euros e outra de 2870 euros, num total de 19318 euros. A partida, refira-se, chegou a estar interrompida durante dois minutos na primeira parte devido à presença de engenhos pirotécnicos no relvado, arremessados por adeptos afetos ao emblema encarnado.

Realce também para as multas aplicadas a Sporting e FC Porto por atrasos a chegar às zonas de entrevistas rápidas após os jogos com Moreirense e Portimonense. Os leões terão de pagar 5738 euros pelo atraso de oito minutos de Battaglia; o mesmo valor foi aplicado aos dragões pelo atraso de quatro minutos de Sérgio Conceição.