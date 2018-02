Aeroporto da Madeira. 14 voos cancelados devido ao mau tempo

Condições meteorológicas na Região Autónoma da Madeira estão a ter impacto no funcionamento do Aeroporto da Madeira.

Entre as 07h55 e as 11h40 desta quarta-feira, já foram cancelados 14 voos, sete partidas e mais sete chegadas, segundo informações da plataforma do Aeroporto da Madeira, devido ao mau tempo que se tem feito sentir.

Nos voos cancelados estão incluídos voos de várias companhias aéreas como é o caso da TAP, da Aerovip, da easyJet e da Azores Airlines.

Apesar do mau tempo, a Proteção Civil regional não registou qualquer ocorrência grave, apenas o cancelamento de vários voos.

Recorde-se que a Madeira está em alerta vermelho, devido ao vento forte e agitação marítima.