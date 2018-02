Um piloto da barra de Lisboa morreu, esta madrugada, ao cair ao mar enquanto regressava à lancha dos pilotos, depois de ter saído para levar um navio tanque até à saída do porto de Lisboa.

O acidente ocorreu pela 01h08 desta madrugada, altura em que a agitação no mar era muita, estando as ondas com cerca de quatro metros. As condições meteorológicas adversas impossibilitaram o salvamento do homem.

A vítima só foi retirada do mar pelas 02h30 da madrugada, por vários elementos da estação salva-vidas de Cascais, indicou a Antena 1.

O corpo do piloto já foi transportado para o Instituo de Medicina Legal de Lisboa.