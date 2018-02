28 de fevereiro 2018

Barbra Streisand clonou (duas vezes) a cadela

A atriz e cantora Barbra Streisan revelou que fez não apenas um mas dois clones da sua cadela Samantha, que morreu no ano passado com 14 anos. Segundo explicou a artista em entrevista à Variety, as células foram retiradas do estômago e da boca do animal após a sua morte. A clonagem foi bem-sucedida nos dois casos.