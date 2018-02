ANACOM diz que MEO, NOS e Vodafone têm tarifários que não respeitam a lei

Regulador deu 40 dias às operadoras para alterarem essas ofertas de serviços. Operadoras já reagiram e revelam "perplexidade com a decisão anunciada".

A ANACOM considera que a Meo, Nos e Vodafone têm tarifários que não respeitam a lei e deu 40 dias às operadoras para alterarem essas ofertas de serviços.

O regulador esteve a monitorizar ofertas zero rating e outras similares disponibilizadas pelos prestadores de acesso móvel à Internet e concluiu que algumas dessas ofertas estão a violar o Regulamento Telecom Single Market (TSM) e o regulamento do roaming, no que respeita às regras sobre a neutralidade da rede e sobre o roaming.

Na monitorização realizada pela ANACOM foram "detetadas ofertas em que os prestadores têm práticas de gestão de tráfego diferenciadas para os 'plafond' [valores limite] gerais de tráfego e para os 'plafond' específicos ou para as aplicações sem limite de tráfego, em violação das regras da neutralidade da rede e com riscos para a inovação no ecossistema da Internet", diz o regulador das telecomunicações.

Operadoras reagem

A Vodafone, a MEO e a NOS já reagiram e "expressam perplexidade com a decisão anunciada, a qual não foi alvo de qualquer apresentação ou discussão prévia com os operadores, em contraciclo com uma postura de diálogo construtivo, que se entende dever ser privilegiada", revela num comunicado em conjunto.

Os operadores entendem que esta decisão da ANACOM prejudica gravemente os interesses dos consumidores, na medida em que vem banir um conjunto de ofertas que os clientes querem e procuram e, mais ainda, foram, e são, decisivas para a massificação da Sociedade da Informação e para o desenvolvimento da Economia digital em Portugal.

De acordo com as operadoras, estas ofertas correspondem a uma resposta dos operadores às necessidades que os consumidores lhes têm apresentado e que existem profundas dúvidas sobre os moldes de aplicação das disposições do Regulamento, não havendo entendimento uno a nível europeu e internacional.

"Os operadores aguardam há dois anos pela visão do regulador que, não tendo veiculado qualquer entendimento orientador que permitisse ao setor enquadrar as suas ofertas, levou a que estes tivessem de assumir a iniciativa de interpretar o Regulamento por forma a responder às necessidades dos clientes", revelam, acrescentando ainda que acreditam que "é importante privilegiar uma postura construtiva de diálogo e cooperação entre todos de forma a assegurar a missão do regulador em promover o setor, os consumidores e os operadores, também".