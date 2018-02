Rio de Janeiro. Chuva forte espalha ossadas pelas ruas da cidade

Parte do muro do Cemitério Nossa Senhora das Graças, no Rio de Janeiro, Brasil, foi destruído pela chuva forte que se tem feito sentir naquela cidade. Este acidente fez com que várias ossadas se espalhassem pela rua junto ao cemitério.

Citada pela imprensa local, a prefeitura explicou que esta situação ocorreu devido às dificuldades em escoar a água e, consequentemente, o acumular da mesma nas campas.

De acordo com a proteção civil brasileira, a queda do muro não provocou feridos. Moradores daquela zona disseram aos jornalistas que esta não é a primeira vez que parte deste muro colapsa devido às chuvas fortes.

As autoridades já pediram esclarecimentos ao responsável pela administração do cemitério.