GNR deixa conselhos para se sentir seguro em casa

A GNR publicou na sua página do Facebook algumas dicas para que se sinta seguro em casa, na sequência da operação Residência Segura que decorreu entre 19 e 23 de fevereiro.

Na publicação a GNR aconselha a não abrir a porta de casa ou do prédio “sem verificar bem quem toca à campainha”, a fechar as janelas e trancar “sempre as portas e portões de acesso” quando sair e “durante a noite, mesmo estando em casa, tranque todas as janelas e portas”.

Caso confronte um assaltante, a GNR explicou que deve tentar “manter a calma” e não deve discutir com ele nem o encarar frontalmente. Deve ainda procurar “memorizar as suas feições para as descrever às autoridades. E principalmente não reaja”.