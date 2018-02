Vaga de frio já causou mais de 40 mortes em toda a Europa

As temperaturas têm sido extremamente baixas, mais do que o normal em vários países da Europa e, além dos transtornos causados na via pública, já fez várias vítimas mortais. O frio está a afetar, principalmente, os sem-abrigo, que não resistiram às baixas temperaturas.

Desde sexta-feira, o frio já fez, pelo menos, 41 vítimas mortais em toda a Europa: dezoito pessoas morreram na Polónia, seis na República Checa, cinco na Lituânia, quatro em França e na Eslováquia e duas em Itália e na Roménia.

Durante esta madrugada, a temperatura diminuiu ainda mais em vários pontos da Europa, tendo chegado aos -21ºC nas regiões montanhosas da Croácia e da Bósnia, no norte da Alemanha, mais precisamente em Lübeck, os termómetros registaram -20ºC, na Polónia -18ºC e, em Londres, as temperaturas desceram até aos -10ºC, fenómeno raro.

As baixas temperaturas vão manter-se pelo menos até amanhã, quinta-feira.