Parlamento pede a ministra da Justiça para falar sobre relatório do comité da tortura

A pedido do PSD, Francisca van Dunem, ministra da Justiça, vai falar ao parlamento sobre o relatório do Comité para a Prevenção da Tortura, que foi divulgado e aprovado esta quarta-feira na reunião da comissão de Assuntos Constitucionais.

O relatório alerta para o facto de a maior parte dos reclusos que estão na prisão de alta segurança de Monsanto, em Lisboa, estarem isolados durante cerca de 21 a 22 horas por dia, dentro das celas.

Carlos Peixoto, deputado do PSD, defende que as questões tratadas no relatório justificam ouvir a ministra, que é responsável pelos serviços prisionais, o mais depressa possível.