INE confirma crescimento de 2,7% do PIB no ano passado

Instituto Nacional de Estatísticas (INE) anunciou, esta quarta-feira, que o produto interno bruto (PIB) cresceu 2,7% em 2017. Trata-se do maior crescimento desde 2000.

Na estimativa rápida, divulgada ainda este mês, o organismo já dava conta de que a economia portuguesa crescera 2,7% no conjunto de 2017, sendo que no último trimestre desse ano avançara 2,4% em termos homólogos e 0,7% em cadeia.

Na base deste impulso esteve o investimento que deu o empurrão que fez a diferença, apesar de a procura externa líquida, ou seja, o efeito das exportações deduzidas das importações, ter dado um contributo ligeiramente negativo.

"O contributo da procura interna para a variação do PIB aumentou para 2,9 p.p., devido sobretudo à aceleração do Investimento. A procura externa líquida registou um contributo negativo de 0,2 p.p., observando-se uma aceleração das Exportações ligeiramente menos intensa que a das Importações de Bens e Serviços", lê-se no relatório do INE.

Em 2017, a procura interna registou um aumento de 2,8% em termos reais, refletindo a desaceleração do investimento para 5,9% e do consumo privado para 2%.

A agência de estatísticas divulgou ainda que no 4º trimestre de 2017, o PIB registou uma taxa de variação homóloga de 2,4% em termos reais, semelhante à registada no trimestre anterior. Este valor foi também o mesmo que o registado no 4.º trimestre de 2016.