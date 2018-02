Sete concelhos sem luz devido a mau tempo

Concelhos estão esta quarta-feira com falhas no abastecimento de energia elétrica

Os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira, na Guarda, e Tarouca, Lamego, Tabuaço, São João da Pesqueira e Sernancelhe, em Viseu, têm estado hoje com falhas no abastecimento de energia elétrica, devido ao mau tempo que se faz sentir em praticamente todo o país.

Em declarações à Lusa, fonte da EDP indicou que o problema já está a ser tratado, no terreno estão “170 operacionais”, em colaboração com a Proteção Civil e com a Guarda Nacional Republicana (GNR), de forma a tentarem “alcançar as zonas afetadas”.

"Foram já reparadas as avarias nos concelhos de Sabrosa, Ribeira de Pena e Pinhel, através da instalação de geradores", garantiu a mesma fonte à Lusa.

Pelas 12h00, a mesma fonte informou que já tinham sido “ligados à rede dez geradores”, e estavam outros “a caminho”.

“Temos registo de sete concelhos afetados, mas isso não significa que estão completamente sem fornecimento de energia”, indica.