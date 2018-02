Ferro Rodrigues sobre Passos: "Merece o respeito de todas as bancadas"

"Em nome da Assembleia da República, agradeço o seu sentido de serviço à causa pública". A frase foi, esta tarde, de Eduardo Ferro Rodrigues. O presente do Parlamento despediu-se do agora ex-líder da Oposição, naquele que foi o último dia de Pedro Passos Coelho como deputado eleito na corrente legislatura.

Ferro proferiu breves palavras na abertura do debate quinzenal com o primeiro-ministro, António Costa, já presente. "Cessa hoje funções o deputado Pedro Passos Coelho. Exerceu funções de elevada responsabilidade no grupo parlamentar do PSD, na direção do PSD e no governo de Portugal", introduziu Ferro Rodrigues, que foi, em 2015, líder parlamentar do PS quando os socialistas eram oposição ao governo de Passos Coelho.

"Independentemente das avaliações políticas de cada um e da pluralidade das visões aqui representadas, Pedro Passos Coelho merece a consideração e o respeito de todas as bancadas e, em primeiro lugar, do presidente da Assembleia da República", continuou Ferro.

"Pela forma correta como defendeu sempre os seus pontos de vista, em nome da Assembleia da República, agradeço o seu sentido de serviço à causa pública e desejo-lhe as maiores felicidades nesta nova fase da sua vida", concluiu, causando aplauso dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, que integraram o executivo conduzido por Passos Coelho entre 2011 e 2015.

Passos, que reunira privadamente com Ferro antes da sessão parlamentar para se despedir do presidente da Assembleia, sentou-se na penúltima fila da sua bancada, já do lado direito.

Luís Montenegro, coincidentemente, logo atrás dele. O seu antigo secretário-geral, Matos Rosa, à frente. E Marques Guedes e Campos Ferreira, que quase foram líderes parlamentares no último mês, a seu lado.

Fernando Negrão, o homem que acabou por ficar com o referido posto, tem hoje o seu primeiro dia no ativo.