Dias da Cunha. "Estou convencido de que o Sporting vai perder o jogo" no Dragão

Declarações do ex-presidente do Sporting

O ex-presidente do Sporting, Dias da Cunha, afirmou esta quarta-feira que acredita que o Sporting vai perder o jogo frente ao FC Porto, que se realiza na sexta-feira.

Dias da Cunha foi abordado depois de ter comparecido no Campus de Justiça, no âmbito do julgamento que coloca frente a frente o antigo dirigente leonino, Godinho Lopes, e Bruno de Carvalho, Jaime Marta Soares e Bacelar Gouveia.

“Estou convencido de que o Sporting vai perder o jogo. São cinco pontos de vantagem do FC Porto e, tendo em conta aquilo que têm vindo a jogar, com essa vantagem confortável, acho que vão vencer o campeonato”, disse Dias da Cunha, em declarações reproduzidas pelo jornal Record.

O antigo presidente do Sporting também falou sobre a expulsão de Gelson Martins frente ao Moreirense: Dias da Cunha considerou que, por se tratar de uma “homenagem” ao seu amigo Rúben Semedo, que foi detido por suspeita de tentativa de homicídio e outros crimes, o jogador do Sporting “merecia ser perdoado”.

“Não devia ter sido expulso. Tendo em conta as razões, que aconteceu no final do jogo... É para tornar público o que sente pelo amigo. Merecia ser perdoado. Devia poder jogar frente ao FC Porto”, afirmou.