Favoritos para os Óscares? Estes são os trailers mais vistos no Youtube

A cerimónia dos Óscares 2018 está quase aí e, o Youtube decidiu antecipar a cerimónia de domingo através da criação de uma “edição especial do Youtube Movie Trailers Leaderboard 2018 que hierarquiza os trailers mais vistos no Youtube nomeados para Melhor Filme, o ranking dos nomeados para melhor filme de acordo com as críticas dos criadores e a lista dos vídeos mais vistos dos discursos de aceitação do Óscar”, refere a Google em comunicado.

Segundo um estudo da Ispos, “78% dos utilizadores do YouTube concordam que ver os trailers de filmes ou de séries no Youtube ajudam-nos na hora de escolherem o que assistir na TV ou no cinema”.

Veja o ranking dos trailers dos filmes nomeados para Melhor Filme:

A plataforma analisou ainda as críticas feitas aos filmes no Youtube, e os melhores filmes de 2018 eleitos foram:

O Filme mais "Engraçado": Três Cartazes à Beira da Estrada

O filme mais "chorão" Chama-me pelo teu nome

O filme mais "Confiável": Lady Bird - A Hora de Voar

O filme mais Amado: Most Loved Film (using sentiment analysis): Linha Fantasma

Já os discursos de aceitação mais vistos no Youtube são:

1. Leonardo DiCaprio (2016) | 11+ million views

2. Heath Ledger (2009) | 10.2M+ views

3. Matthew McConaughey (2014) | 10.1+ million views

4. Kate Winslet (2009) | 8.5+ million views

5. Jennifer Lawrence (2013) | 8.4+ million views

6. Roberto Benigni (1999) | 7.3+ million views

7. Tom Hanks (1995) | 6.1+ million views

8. Natalie Portman (2011) | 5.6+ million views

9. Sandra Bullock (2010) | 5.2+ million views

10. Adrien Brody (2003) | 5.2+ million views