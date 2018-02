Costa elogia Negrão pelo regresso "à normalidade" parlamentar

António Costa gosta mais do novo líder parlamentar do PSD do que gostava do antigo líder parlamentar do PSD. As suas palavras, no debate quinzenal desta tarde, assim o dão a entender.

"É com gosto que vejo estes debates retomarem a normalidade que certamente inspirou quem pensou a sua existência quinzenal", atirou o primeiro-ministro, em crítica quase direta a Hugo Soares, que antecedeu Fernando Negrão na presidência do grupo parlamentar do PSD e que era dono de um estilo mais assertivo.

A Negrão, que chega com a nova liderança de Rui Rio, Costa disse ter "gosto" reencontrá-lo, pois já se conheciam da Câmara de Lisboa, e ainda apreciar a forma como Negrão "vê este debate; não como um duelo quinzenal, mas sim fazendo parte de um exercício democrático".

Na sua primeira intervenção, ​Negrão também relembrou a Costa o seu passado em comum. "Senhor primeiro-ministro, cá estamos de novo", sorriu. "Com debates uns mais simpáticos, uns menos simpáticos, como sabe bem melhor do que eu porque tem mais experiência política do que eu", admitiu o ex-ministro do PSD, no seu primeiro debate quinzenal como líder parlamentar.