Finanças autorizam contratação de 503 médicos que terminaram a especialidade

Está autorizada a abertura dos concursos para a contratação dos médicos que concluíram a especialidade em 2017. Tal como o ministro da Saúde tinha anunciado esta manhã no parlamento, o despacho que autoriza o Ministério da Saúde a "desenvolver o procedimento simplificado de seleção para a contratação de médicos integrados nas áreas hospitalar e de saúde pública" foi publicado esta tarde em Diário da República. As Finanças dão luz verde a 503 contratações, isto quando os sindicatos apontavam para 700 médicos à espera destes concursos, a maioria desde abril do ano passado.

Embora até aqui geralmente abrissem vagas para todos os especialistas que se formavam no SNS, nos últimos anos tem havido desistências e ficam por preencher vários lugares. Este ano os especialistas alertaram que a demora na abertura dos concursos por parte do ministério da Saúde e Finanças poderia levar vários médicos a optar por lugares no privado ou mesmo a emigrar, lamentando a falta de capacidade de recrutamento do Estado numa altura em que há défice de médicos nos hospitais e uma classe profissional envelhecida.

Destas vagas agora autorizadas em hospitais com maior falta de clínicos, lê-se no despacho, 20 são para a área de saúde pública e as restantes 483 para a área hospitalar.

Foi também publicado o despacho que identifica os serviços hospitalares que poderão agora contratar os jovens médicos.

A Ordem dos Médicos já reagiu ao despacho e exige saber onde estão os 200 médicos para os quais não foram abertas vagas. O bastonário dos Médicos, em declarações à agência Lusa, considera que o facto de “apenas terem aberto 60% das vagas” significa que “os recém-especialistas já deram um outro rumo à sua vida”. Segundo o representante dos médicos, “há vários hospitais em situação crítica”, como Beja, Faro ou Vila Real, para os quais não tem havido permissão de contratar clínicos diretamente, sem autorização da tutela.

Na última sexta-feira, no parlamento, o ministro da Saúde desvalorizou receios da oposição mas também do Bloco de Esquerda e PCP de que houvesse muitos jovens recém-especialistas a desistir de esperar por uma vaga no SNS. "É evidente que preferíamos ter feito o concurso mais cedo", disse Adalberto Campos Fernandes. "Uma coisa é certa: este ano, a não virem a concurso por terem ido para o privado e estrangeiro, serão muito menos do que há dois anos. O setor privado já não é aquela esponja de absorção de recursos que era. Está a entrar numa fase de estabilização".