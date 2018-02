Esta quarta-feira à tarde, uma mulher saltou do segundo piso de um prédio na rotunda da Boavista, no Porto, para fugir de um incêndio que deflagrou no edifício.

Segundo o jornal Público, testemunhas ouviram uma explosão e a a mulher caiu no chão depois de ter batido contra um suporte publicitário, tendo ficado ferida.

Os bombeiros estão no local. O incêndio deflagrou numa das zonas mais movimentadas do Porto, estando a congestionar o trânsito.

Em atualização