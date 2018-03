Ricardo Baptista Leite selecionado pelo German Marshall Fund

Ricardo Baptista Leite foi escolhido de entre 700 candidatos de 35 países ao Marshall Memorial Fellowship (MMF), um dos mais importantes programas de desenvolvimento de liderança do German Marshall Fund (GMF).

"É uma honra ter sido seleccionado para o Marshall Memorial Fellowship no ano a que corresponde o 70º aniversário do Progama Marshall", afirmou o médico e deputado à Assembleia da República pelo PSD.

O GMF convoca líderes internacionais para contribuir com investigação e análises sobre questões transatlânticas relevantes para os decisores políticos. Este programa visa reforçar os laços transatlânticos incentivando o conhecimento, a cooperação e a inovação.

"O mundo hoje enfrenta desafios diferentes mas igualmente intensos e exigentes quando em comparação com aqueles com que se enfrentavam as Nações no pós 2ª Guerra Mundial e para os quais foi apresentado o Marshall Plan em 1947. As relações transatlânticas assumem nesse contexto uma importância fundamental na defesa e promoção da democracia, liberdade e justiça social. Acredito que ao participar neste programa, para além de ser um oportunidade de aprendizagem, estarei acima a contribuir a representar os interesses de Portugal nesta esfera de debate na qual o nosso país tem de fazer parte, quer pela nossa localização geo-estratégica, quer pela nossa história como líderes no triângulo estratégico do Atlântico entre as América, África e a Europa. Uma posição de liderança da qual não podemos nem devemos abdicar", adiantou ainda Baptista Leite que, além de médico e deputado, é também o atual coordenador científico de saúde pública no Instituto de Ciências da Saúde na Universidade Católica Portuguesa.

Marshall Memorial Fellowship (MMF): O que é?

Fundado em 1982, o Marshall Memorial Fellowship é um dos programas mais importantes de liderança e desenvolvimento do German Marshall Fund. Todos os anos são seleccionados 75 participantes (35 europeus e 35 americanos) de 35 países nas áreas da economia, política e sociedade civil. Entre os alunos do programa encontram-se o atual Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e a Alta Representante da UE para a Política Externa, Federica Mogherini.

O processo de seleção passa pela preparação de ensaios escritos e entrevistas presenciais, sendo assim identificados os 70 melhores dos vários setores.