CTT diz que deslocação para Gaia não irá afetar rede de atendimento

Os Correios garantem que a mudança de instalações de um dos centros de distribuição postal no Porto para o complexo empresarial das Devesas, em Vila Nova de Gaia, "em nada" irá afetar a rede de atendimento a clientes. E, segundo, os CTT, esta mudança deve-se ao fim do contrato de arrendamentos nas atuais instalações.

"Esta reinstalação, que em nada afeta a rede de atendimento a clientes, permitirá ainda modernizar neste centro logístico dos CTT – um em cerca de 240 no País – as condições adequadas em espaço e disposição operacional que melhor servem a natureza da atividade que aí se presta, potenciando a qualidade de serviço aos nossos clientes, bem como proporcionar melhores condições de trabalho a quem faz a distribuição do correio", diz a empresa em comunicado.

Os Correios dizem ainda que esta alteração não vai ser sentida pelos consumidores, uma vez que, a que a distribuição será feita pelos mesmos carteiros que percorrem as ruas dessas zonas servindo pessoas e empresas.

Esta reação da empresa surge depois de o PS/Porto ter protestado contra a deslocação deste centro, "responsabilizando a Anacom" pela "deterioração" do serviço prestado pelos CTT e admitindo a renacionalização da empresa.