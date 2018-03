Animais em vias de extinção morrem à fome no jardim zoológico da Venezuela

Dois pumas bastante magros chamaram a atenção no zoológico metropolitano de Zulia, na Venezuela, onde vários animais estão a morrer à fome e a sofrer de desnutrição severa.

Segundo afirmaram trabalhadores do zoológico à AFP, a lista de animais desnutridos é composta por um leão africano, um tigre bengala, um jaguar e algumas aves de rapina. No entanto, os pumas, que foram salvos do tráfico de animais selvagens, são os que apresentam um estado mais grave.

“Ambos estavam confinados como animais de estimação e chegaram malnutridos, recuperaram, mas com esta crise retrocederam, como se tivessem encolhido”, referiram os trabalhadores.

Para compensar a falta de alimentos, os diretores permitiram a caça de iguanas que crescem no seu habitat natural.

Para além desta crise, o jardim zoológico também foi alvo de roubos: em 2016 pelo menos 40 animais foram roubados por causa da sua carne.

A Venezuela está a passar por uma grave falta de alimentos e remédios