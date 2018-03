As Spice Girls foram convidadas para atuar no casamento do príncipe Harry com Meghan Markle. A “girls band” deverá mesmo voltar a reunir-se para a cerimónia.

Mel B disse mesmo numa entrevista a uma estação norte-americana que o grupo estará presente no casamento.

Às Spice Girls junta-se Elton John , que era amigo da princesa Diana, mãe de Harry.

O casamento está marcado para o dia 19 de maio no Castelo de Windsor.