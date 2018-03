IPMA alerta para possibilidade de tornados durante a noite

Estado do tempo vai agravar-se durante a madrugada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para a possibilidade de haver tornados durante esta noite. Ao Jornal de Notícias, fonte do IPMA refere que estes fenómenos poderão acontecer nas regiões mais a sul, assim como no litoral norte e centro.

Já na tarde desta quarta-feira um fenómeno de vento extremo ocorrem em Faro, provocando alguns estragos.

Os fenómenos de vento semelhantes a um tornado podem vir a repetir-se durante a noite de quarta para quinta-feira.

O IPMA prevê que o mau tempo continue nos próximos dias.