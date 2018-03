FC Porto. Equipa B vinga os AA e elimina Liverpool

A equipa B do FC Porto garantiu esta quarta-feira o apuramento para as meias-finais da Premier League International Cup ao bater, em solo inglês, o Liverpool por 2-1. Uma "vingança" dos bês dos dragões, duas semanas depois da goleada aplicada pela equipa principal dos reds à sua congénere portista em pleno Estádio do Dragão (0-5).

Debaixo de um intenso nevão, a equipa orientada pelo antigo internacional português António Folha até começou por sofrer o primeiro golo da partida, aos 33 minutos. Perante a saída de Mbaye, guardião portista, Millar tocou atrasado e Virtue atirou para a baliza deserta. Em cima do intervalo, mais uma vez Millar em evidência: o livre apontado pelo jovem dos reds acertou no poste direito da baliza portista.

Os jovens dragões pareciam atordoados, mas logo no lance seguinte ficaram a centímetros do golo, num cabeceamento de Irala que quase batia Ward, e esse lance acabou por dar o mote para a segunda parte. O FC Porto B entrou dominador, somou ocasiões e conseguiria chegar ao empate aos 58', com Bruno Costa a faturar após combinação com Luizão. Ward negou várias vezes o golo a Luís Mata, João Cardoso e Irala, mas o golo acabaria mesmo por surgir, mercê de um cabeceamento certeiro do avançado paraguaio de 19 anos já nos descontos.

O FC Porto B vai assim continuar a defesa do título conquistado na época transata na prestigiada competição inglesa, onde derrotou o Sunderland na final por concludentes 5-0.