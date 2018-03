Madeira. Homem arrastado por onda na Praia Formosa

Um homem com cerca de 60 anos está desaparecido, no mar da Praia Formosa, no Funchal, Madeira, após ter sido arrastado por uma onda.

De acordo com fonte da Capitania do Funchal, o homem é um turista que estaria com um grupo de amigos a observar a forte ondulação, devido ao mau tempo que se tem feito sentir nos últimos dias.

A Polícia Marítima esteve no local, mas não foi possível dar logo início às buscas devido à forte ondulação.

De acordo com o comandante da Zona Marítima da Madeira, Paulo Silva Ribeiro, em declarações à Lusa, será empenhado e accionado um helicóptero para esta operação, sendo que as buscas em terras estão a ser efectuadas pela Polícia Marítima e pelos Bombeiros do Funchal.

As buscas começaram logo ao início desta manhã, pelas 07h e, a mesma fonte indicou que estão mobilizados 80 operacionais para esta operação.

À Agência Lusa, Paulo Silva Ribeiro adiantou que o alerta foi dado por outro casal que acompanhava o homem e foram de imediato accionados os meios da Marinha e da Polícia Marítima.

Os acessos à Praia Formosa estão interditos ao público, por questões de segurança.