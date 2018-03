Acidente com autocarro na Avenida da Liberdade leva Medina a rever regras

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, admitiu, esta quarta-feira, que existe a possibilidade de os autocarros com dois andares deixarem de circular na faixa 'bus' da Avenida da Liberdade, em Lisboa, de forma a evitar novos acidentes.

Medina disse que "o que se vai fazer é a avaliação da situação das árvores" na Avenida, para depois ser tomada uma decisão, "ou uma intervenção de poda sobre as árvores, resolvendo isso o problema, ou então - se no caso limite a isso formos obrigados para evitar abates de árvores em casos que elas se possam manter saudáveis - a limitação à circulação de autocarros de dois andares nos corredores 'Bus', para evitar que acidentes daquela natureza voltem a ocorrer",garantiu o presidente da câmara.

A afirmação de Fernando Medina veio em resposta ao vereador do CDS, João Gonçalves Pereira, que questionou o presidente da câmara sobre a “responsabilidade da manutenção e da gestão do património arbóreo na Avenida da Liberdade". "Dos documentos que analisámos, ficámos com a sensação de que a responsabilidade era da câmara", referiu João Gonçalves, acrescentando que "há árvores com idênticas condições daquela que foi motivo de abate na Avenida".

Recorde-se que, na semana passada, ocorreu um acidente na Avenida da Liberdade, que envolveu um autocarro turístico de dois andares. O veículo, que transportava 23 passageiros, embateu contra uma árvore, que estava inclinada para a faixa de circulação.