Estoril - FC Porto. PGR confirma denúncia anónima por alegada fraude na segunda parte do jogo

Uma denúncia anónima sobre a segunda parte do Estoril - FC Porto deu entrada no DIAP de Lisboa. Fala-se num alegado encontro num hotel e numa transferência bancária.

O jornal A Bola avança esta quinta-feira que houve um alegado encontro num hotel em Lisboa, antes da segunda parte do jogo do Estoril - FC Porto se realizar, entre um membro da Traffic – empresa detentora da maioria do capital social da SAD do Estoril –, um empresário e ainda um outro elemento do FC Porto.

Além disso, terá também sido entregue o talão de uma transferência bancária em cerca de 730 mil euros – transferência essa que foi, alegadamente, feita depois de o jogo terminar, com vitória para os dragões por 3-1, sendo que na primeira parte do jogo tinham perdido por 1-0 contra a equipa da linha.

Ao Observador, a Procuradoria-Geral da República (PGR) já confirmou que houve, de facto, uma denúncia anónima na terça-feira, por alegados atos de corrupção e fraude na segunda parte do jogo que aconteceu no passado dia 21 de fevereiro.

“Confirma-se a receção de uma queixa relacionada com a segunda parte do jogo Estoril Praia – Futebol Clube do Porto. A mesma foi encaminhada para o DIAP de Lisboa”, referiu a PGR ao mesmo jornal.