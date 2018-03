PSP detém taxistas que cobraram mais de metade do que valor marcado no taxímetro

Dois taxistas com 31 e 23 anos foram detidos pela PSP depois de terem cobrado mais de metade do valor que estava marcado no taxímetro.

O primeiro taxista foi detido depois de ter cobrado mais 13,15 euros do que o valor marcado. O taxímetro marcava 7,85 euros ao que o detido cobrou 21 euros ao passageiro.

O Comando Metropolitano de Lisboa explicou ainda que a segunda detenção foi feita depois de a PSP ter intercetado um táxi que cobrou mais 17,65 euros ao passageiro. O taxímetro marcava um valor de 7,35 euros ao que o passageiro pagou 25 euros.

Os valores cobrados a mais foram devolvidos às vítimas e os dois taxistas já foram presente ao Tribunal de Instância de Pequena Criminalidade de Lisboa para julgamento, tendo os dois processos suspensos provisoriamente.