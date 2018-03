Esta é a história de um professor de informática que dá aulas sem computador

Na escola de Kumasi, no Gana, não há computadores, mas a história que interessa não é essa, uma vez que neste país a maioria das escolas não tem acesso a esta tecnologia.

O professor Owura Kwadwo, de 33 anos, ensina Tecnologias de Informação e Comunicação, mas sem computadores. No entanto, todos os alunos têm de aceder a um exame de informática para poderem entrar no ensino secundário. Sem computadores, a aula é simples: Owura desenha no quadro de ardósia, todos os dias, uma página de Microsoft.

Owura publicou no seu perfil do Facebook as imagens do quadro, e estas já se tornaram virais, depois de um comediante conhecido no Gana ter partilhado a publicação.

“Ensinar informática numa escola do Gana é muito engraçado. Informática no quadro. Eu adoro os meus alunos e tenho de fazer o que os faz entender o que ensino”, escreve o professor na legenda da publicação partilhada.

Em declarações ao jornal espanhol El País, Owura explica que “cada professor tem a sua maneira de apresentar a informação aos seus alunos”, portanto, ele acabou por encontrar a sua.

Kwadwo explicou também que consegue fazer estes desenhos porque tirou um curso de artes visuais, de forma a tornar os desenhos o mais real possível. “Pelos menos, os alunos terão uma ideia do que vão ver quando estiverem à frente de um ecrã de um computador”, acrescenta.

A partilha que o professor fez nas redes sociais já gerou uma onda de solidariedade, tendo levado várias pessoas a fazer doações à escola de Kumasi. A própria Microsoft divulgou a história do professor, através do Twitter de uma das empreendedoras da empresa e, a Microsoft África prontificou-se a ajudar a escola do Gana, prometendo um computador ao professor.

Hey @MicrosoftAfrica, he’s teaching MS Word on a blackboard. Surely you can get him some proper resources. https://t.co/u8N3eXguXS — Rebecca Enonchong (@africatechie) February 25, 2018