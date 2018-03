Vaticano. Freiras são tratadas como servas pelos cardeais e bispos

A edição da revista ‘Women Church World’, uma revista mensal feminina do jornal do Vaticano ‘Osservator Romano’, denuncia a forma como as freiras são frequentemente tratadas como servas por parte de cardeais e bispos.

“Algumas servem nas casas dos bispos e dos cardeais, outras trabalham nas cozinhas das instituições da igreja ou dão aulas. Algumas servem os homens da igreja, levantam-se de manhã para fazer o pequeno-almoço, e vão dormir depois de o jantar ser servido, a casa limpa e a roupa lavada e engomada”, denuncia a revista.

“Até agora, ninguém tinha tido a coragem de denunciar estas coisas”, afirmou a editora da revista, Lucetta Scaraffia, à Associated Press. “Tentamos dar voz àqueles que não têm coragem para dizer estas palavras”, acrescentou.