Lucro da EDP subiu 16% para 1.113 milhões de euros em 2017

Os lucros da EDP subiram 16% para 1113 milhões de euros em 2017 face aos 961 milhões registados no ano anterior. Este crescimento deve-se, em grande parte, pelas mais-valias obtidas nas vendas da Portgás (Portugal) e da Naturgás (Espanha) que, no caso da empresa espanhola, ficaram isentas do pagamento de imposto. Já o resultado recorrente desceu 8% para 845 milhões de euros por uma conjugação de efeitos positivos e negativos.

O presidente da elétrica garantiu que 2017 foi marcado por uma estratégia consistente, que sustentou a concretização dos compromissos e se focou na eficiência. “Conseguimos cumprir independentemente das coisas que não controlamos, como a questão da chuva e da seca, e dos resultados adversos do ponto de vista de regulação”, afirmou António Mexia durante a apresentação de resultados.

Já o resultado operacional bruto (EBITDA), sem elementos financeira ou extraordinários, cresceu 17%, graças à EDP Renováveis e ao Brasil. Enquanto a dívida líquida do grupo recuou 13% para 13902 milhões de euros no final de 2017, montante que compara 15923 milhões de euros no ano anterior.

A a produção de eletricidade da EDP manteve-se relativamente estável em 2017 face a 2016, com um acréscimo de 0,1%. No entanto, a produção de eletricidade nas barragens recuou 55% em 2017 devido à seca registada em Portugal. Ao mesmo tempo, a produção de eletricidade a partir de gás natural subiu 53%, enquanto a produção a partir de carvão aumentou 27%.

A EDP vai propor um dividendo de 0,19 euros por ação, o mesmo valor do ano passado.

Acionistas decidem liderança

Para António Mexia “aparentemente [os acionistas] já decidiram aquilo que querem”, afirmou quando questionado sobre a continuação na liderança do grupo EDP e se deixaria o cargo se houver uma acusação no processo em que é arguido.

O presidente da EDP lembrou que “quem decide quem compõe os órgãos são os acionistas”, reafirmando que “não há qualquer sustentação” no processo sobre as alterações às condições dos contratos de apoio à produção nem no prolongamento da concessão das barragens.

“A nossa posição sobre as rendas excessivas é claríssima. A EDP foi a única empresa que aceitou transformar os Contratos de Aquisição de Energia (CAE) em Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC), e limitou-se a cumprir a lei”, afirmou, realçando que “é fácil de ver porque é que muita gente não quis” mudar o quadro de apoio à produção. “As pessoas querem coisas mais fáceis e não mais difíceis”, revelou.

Recorde-se que, o presidente da elétrica é um dos arguidos no processo a investigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) a eventuais crimes de corrupção e participação económica em negócio na área da energia.

António Mexia será a 5 de abril reconduzido na liderança da EDP até 2020. A única novidade é a escolha de Luís Amado, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, para presidente do Conselho Geral e de Supervisão da EDP, cargo até agora ocupado pelo ex-ministro das Finanças Eduardo Catroga.