FC Porto reage às queixas de corrupção no jogo contra o Estoril

O FC Porto respondeu às queixas de alegada fraude na segunda parte do jogo frente ao Estoril: “É totalmente falso que a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio”.

Num comunicado divulgado esta tarde, os dragões referem que “os factos, como sempre no caso de matérias relacionadas com o FC Porto, serão comprovados documentalmente. É, por isso, totalmente falso que a segunda parte do nosso jogo contra o Estoril tenha sido objeto de qualquer negócio”.

“A resposta vai ser dada em campo”, diz o FC Porto.

Recorde-se que esta quinta-feira surgiram notícias de uma denúncia anónima que dava conta de que a segunda parte do jogo com o Estoril foi alvo de corrupção e fraude.

A primeira parte da partida foi jogada a 15 de janeiro e, por problemas numa das bancadas, a segunda parte foi adiada para 21 de fevereiro. A primeira parte terminou com o Estoril a vencer por 1-0 e, na segunda parte, o FC Porto deu a volta e venceu por 1-3.